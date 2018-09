Havanna (dpa) - Kuba feiert Karneval mitten im August. Vierzehn Wagen und 18 Komparsengruppen nahmen am Freitagabend Ortszeit an der traditionellen Eröffnungsparade auf dem Malecón, der Uferpromenade Havannas, teil. Die Feiern ziehen sich über das nächste Wochenende bis zum Kinderkarneval am 28. August hin. Bands wie Los Van Van und Anacaona treten auf den Bühnen in der kubanischen Hauptstadt auf und laden zum Tanz zu Salsa und Rumba. Der Karneval in Kuba wurde 1960 - ein Jahr nach dem Sieg der von Fidel Castro angeführten Revolution - zur Abschlussfeier der Zuckerrohrernte auf August verlegt.

