Berlin (dpa) - Ex-Radprofi Jan Ullrich hat Unterstützung von seinem früheren Rivalen Lance Armstrong bekommen. Der US-Amerikaner postete ein Foto bei Instagram, das ihn zusammen mit Ullrich zeigt. "So großartig, den Tag mit diesem Mann zu verbringen", schrieb Armstrong. Sein Freund mache gerade eine schwere Zeit durch. Ullrich war am 10. August wegen eines mutmaßlichen Angriffs auf eine Escort-Dame in Frankfurt festgenommen worden. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Ein Haftbefehl wurde nicht erlassen.

