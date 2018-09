Berlin (AFP) Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat vor dem Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Russlands Präsident Wladimir Putin am Samstagabend bei Berlin die Hoffnung auf Fortschritte in den Verhandlungen über den Ukraine-Konflikt geäußert. "Wir wollen dem Minsker Prozess eine neue Dynamik verleihen", sagte Maas der "Welt am Sonntag" mit Blick auf das Minsker Waffenstillstandsabkommen.

