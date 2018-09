Berlin (AFP) Ein Expertengremium soll die Bundesregierung künftig beim Thema Digitalisierung beraten. Dieser "Digitalrat" solle "ein kleines, schlagkräftiges Gremium" von zehn Sachverständigen sein, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Samstag in ihrem wöchentlichen Video-Podcast. Sie äußerte sich überzeugt, dass das Gremium "viele neue Ideen bringen wird, die wir dann als Regierung in die Tat umsetzen können".

