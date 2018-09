Berlin (dpa) - SPD-Chefin Andrea Nahles hat deutsche Hilfe für die wirtschaftlich in Bedrängnis geratene Türkei ins Gespräch gebracht. "Es kann die Situation entstehen, in der Deutschland der Türkei helfen muss – unabhängig von den politischen Auseinandersetzungen mit Präsident Recep Tayyip Erdogan", sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Die Türkei sei ein Nato-Partner, der uns nicht egal sein kann. Im Streit um einen US-Pastor haben die USA Wirtschaftssanktionen gegen die Türkei verhängt. Das hat das Land in Währungsturbulenzen gestürzt.

