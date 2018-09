Dortmund (dpa) - Ein Rottweiler hat in Dortmund ein fünf Jahre altes Mädchen angegriffen und verletzt. Der Hund sei aus einem eingezäunten Gelände entwichen, habe das Kind unvermittelt attackiert und am Bein verwundet, sagte ein Sprecher der Polizei. Passanten und der Hundehalter konnten das Tier dazu bringen von dem Mädchen abzulassen. Es ist der zweite Rottweiler-Angriff in Nordrhein-Westfalen innerhalb weniger Tage. Erst am Donnerstag hatte ein Rottweiler einen zehn Jahre alten Jungen in einem Wald bei Wesel angefallen und ihm ins Bein gebissen.

