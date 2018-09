Berlin (AFP) Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hält einen "Spurwechsel" vom Asylantrag zur Arbeitsmigration für denkbar, allerdings nur, wenn es dafür hohe Hürden gibt. Betroffene müssten in diesem Fall "das gleiche Verfahren durchlaufen wie Menschen, die eben nicht in Deutschland sind", sagte der CDU-Politiker am Samstag dem Südwestrundfunk. Einen Vorteil gegenüber Bewerbern aus dem Ausland dürfe es nicht geben.

