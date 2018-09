Berlin (AFP) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den verstorbenen früheren UN-Generalsekretär Kofi Annan als "sanften, aber hartnäckigen Kämpfer für Frieden und Menschenrechte" gewürdigt. "Er glaubte an eine bessere Zukunft und arbeitete bis ins hohe Alter daran, Gewalt zu beenden und Frieden zu stiften", schrieb Steinmeier am Samstag in einem Kondolenzschreiben an den derzeitigen UN-Generalsekretär Antonio Guterres.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.