Paris (AFP) Bei einem Wohnhausbrand in der Nähe von Paris sind am Sonntag acht Menschen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr schwebten fünf Kinder in Lebensgefahr. Mehrere Polizisten erlitten leichte Verletzungen.

