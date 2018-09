Kabul (AFP) Im Konflikt mit den radikalislamischen Taliban hat Afghanistans Präsident Aschraf Ghani erneut eine einseitige Waffenruhe verkündet. Sie solle am Montag in Kraft treten und bis zum 21. November gelten, dem Geburtstag des Propheten Mohammed, sagte Ghani am Sonntag in einer Fernsehansprache. Voraussetzung sei allerdings, dass die Taliban ebenfalls eine Feuerpause verkündeten.

