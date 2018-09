Rio de Janeiro (AFP) Ein Lager mit Flüchtlingen aus Venezuela in Brasilien ist angegriffen, angezündet und teilweise zerstört worden. Verletzt wurde bei der Attacke von wütenden Anwohnern nach ersten Erkenntnissen niemand, wie die Behörden am Samstag mitteilten. Der Vorfall ereignete sich im nördlichen Bundesstaat Roraima an der Grenze zum Krisenland Venezuela.

