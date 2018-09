Moskau (AFP) Der hungerstreikende russische Kreml-Kritiker Sergej Udalzow ist in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach fünf Tagen im Hungerstreik wiesen Ärzte ihn am Sonntag wegen Flüssigkeitsmangels in ein Krankenhaus ein, wie es auf seiner Facebook-Seite hieß. Ein Behördensprecher bestätigte diese Angaben gegenüber der Nachrichtenagentur Tass. Udalzow verbüßt in einer Moskauer Haftanstalt eine einmonatige Haftstrafe, nachdem er bei Protesten Bilder von Regierungsmitgliedern verbrannt hatte.

