Berlin (AFP) Der Klimawandel wirkt sich offensichtlich zunehmend auch auf die deutsche Seefischerei aus. Wegen der Erwärmung sei in der Nordsee "eine Verschiebung der Verbreitungsgebiete vieler Arten in Richtung Norden und in letzter Zeit hin zu tieferen Gewässern zu beobachten", hieß es in der Düsseldorfer "Wirtschaftswoche" unter Berufung auf Auskünfte des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Stark rückläufig sind demnach insbesondere die deutschen Fangmengen beim Kabeljau.

