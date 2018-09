Kano (AFP) Bei einem Angriff der Islamistengruppe Boko Haram auf ein Dorf im Nordosten Nigerias sind nach Angaben örtlicher Milizen und Anwohner mindestens sechs Menschen getötet worden. Die Extremisten seien in Lastwagen in dem Dorf Mairari im Bundesstaat Borno eingetroffen und hätten um sich geschossen, sagten ein Milizenführer Babakura Kolo und Dorfbewohner der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag. Die Angreifer hätten Häuser niedergebrannt und Lebensmittelvorräte geplündert. Der Überfall ereignete sich am Samstagabend.

