Berlin (AFP) Die deutsche Journalistin und Übersetzerin Mesal Tolu darf aus der Türkei ausreisen. Das im Dezember von einem Istanbuler Gericht verhängte Ausreiseverbot sei aufgehoben worden, sagte Baki Selcuk, Sprecher des Solidaritätskreises "Freiheit für Mesale Tolu", am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Die Unterstützer der in der Türkei angeklagten Tolu hätten am Freitag von der Entscheidung des Istanbuler Gerichts erfahren. Die Ausreise Tolus nach Deutschland ist demnach für Sonntag geplant.

