Berlin (AFP) Finanzielle Hilfen für die wirtschaftlich angeschlagene Türkei sind für die Bundesregierung nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Seibert derzeit kein Thema. Die Frage deutscher Hilfen für die Türkei "stellt sich für die Bundesregierung aktuell nicht", sagte Seibert am Montag in Berlin. "Das ist nicht unser Fokus." Zugleich bekräftigte Seibert das deutsche Interesse an einer "stabilen und prosperierenden" Türkei. Dazu trügen "gute Beziehungen" bei.

