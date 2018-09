Berlin (AFP) Die Bundesregierung ist zu einem Vierer-Treffen mit Russland, der Türkei und Frankreich über Wege zu einer Beilegung des Syrien-Konflikts bereit. Wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin mitteilte, verständigte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in dieser Frage am Samstag mit Russlands Präsident Wladimir Putin. Beide "sind übereingekommen, die Vorbereitung auf einen solchen Termin voranzutreiben", sagte dazu Seibert.

