Berlin (AFP) Die CDU-Spitze will neue interne Gruppierungen nicht als offizielle Parteiorganisationen anerkennen. Das machte CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer am Montag in Berlin nach Sitzungen von Präsidium und Bundesvorstand deutlich. Es gebe in den Gremien eine "ganz klare Haltung", dass es in der CDU keine weiteren offiziellen Sonderorganisationen geben solle, sagte sie.

