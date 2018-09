München (AFP) Deutschland wird nach Berechnungen des Ifo-Instituts auch in diesem Jahr den weltweit höchsten Leistungsbilanzüberschuss erzielen - und damit international erneut Kritik auf sich ziehen. Erwartet würden 299 Milliarden Dollar (264 Milliarden Euro), wie das Ifo am Montag in München mitteilte. Damit liege der deutsche Wert vor Japan mit etwa 200 Milliarden Überschuss und den Niederlanden mit rund 110 Milliarden Dollar.

