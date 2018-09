Hamburg (AFP) Wegen Mitgliedschaft in der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat das Hamburger Oberlandesgericht (OLG) einen 29-Jährigen aus Bremen zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. In die Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren und zwei Monaten flossen nach Angaben eines Gerichtssprechers vom Montag aber auch zwei Urteile wegen Schwarzfahrens und eines Geldwäschedelikts ein. Der Tschetschene hatte sich Anfang 2014 in Syrien dem IS angeschlossen.

