München (AFP) Die steuerlich anzusetzende Privatnutzung eines Geschäftswagens ist nicht bei 50 Prozent der Kosten gedeckelt. Ohne Fahrtenbuch kann durch die sogenannte Ein-Prozent-Regelung der Privatanteil auch höher anzusetzen sein, wie der Bundesfinanzhof (BFH) in München in einem am Montag veröffentlichten Urteil entschied (Az.: X R 28/15). Wer dem entgehen will, könne ja ein Fahrtenbuch führen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.