Madrid (AFP) Ein mit einem Messer bewaffneter Mann ist beim Angriff auf Beamte in einer Polizeiwache in Spanien getötet worden. Der Angreifer wurde am Montag gegen 06.00 Uhr auf dem Polizeirevier in der Stadt Cornellà de Llobregat bei Barcelona erschossen, wie die Polizei der Region Katalonien im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte.

