Kuala Lumpur (AFP) In Malaysia ist gefährliches radioaktives Material gestohlen worden. Ein Gerät mit radioaktivem Iridium-192, das für industrielle Zwecke genutzt wurde, verschwand vor zehn Tagen außerhalb der Hauptstadt Kuala Lumpur von der Ladefläche eines Kleinlasters, wie die Zeitung "New Straits Times" am Montag berichtete. Malaysias Behörden befürchten demnach, dass Aufständische es zur Herstellung einer "schmutzigen Bombe" verwenden könnten.

