Köln (AFP) Der Erfinder der ARD-Krimireihe "Tatort", Gunther Witte, ist tot. Wie der Westdeutsche Rundfunk am Montag mitteilte, starb der ehemalige Fernsehspielchef des Senders am Donnerstag im Alter von 82 Jahren unerwartet in Berlin. Als Dramaturg in der Fernsehspielabteilung des Kölner ARD-Senders hatte Witte 1969 das Konzept für eine von regionalen Besonderheiten und Ermittlern geprägten Fernsehkrimireihe entworfen.

