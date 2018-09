Köln (AFP) Den Verkehr und die Lage am Wohnungsmarkt stellen die Menschen in Deutschlands Großstädten am häufigsten vor große Probleme. Zwischen den 15 größten Metropolen gibt es aber erhebliche Unterschiede, wie aus dem am Montag in Köln veröffentlichten RTL/NTV-"Trendbarometer" hervorgeht. Den Wohnungsmarkt beispielsweise empfinden vor allem die Münchner (83 Prozent), Frankfurter (64 Prozent) und Stuttgarter (52 Prozent) als extrem angespannt – in Dortmund klagen darüber hingegen nur 18, in Essen 13 und in Duisburg sieben Prozent.

