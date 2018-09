Berlin (AFP) Die Schäden an Wohngebäuden durch Sturm und Starkregen sind in diesem Jahr besonders hoch. In den ersten sechs Monaten liegen die versicherten Sturm-, Hagel- und Starkregenschäden bei rund 1,3 Milliarden Euro, sie sind damit so hoch wie gewöhnlich in einem gesamten Jahr, wie die "Bild"-Zeitung (Dienstagsausgabe) unter Berufung auf den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) berichtete. Der zehnjährige Jahresdurchschnitt liegt demnach bei 1,4 Milliarden Euro.

