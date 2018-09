Potsdam (AFP) Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) tritt zurück. Das kündigte die Staatskanzlei in Potsdam am Dienstag an. Nach Informationen des Rundfunks Berlin-Brandenburg führt der 51-Jährige dafür persönliche Gründe an. Gerber habe am Dienstagmorgen bereits die SPD-Landtagsfraktion informiert.

