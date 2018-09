Madrid (AFP) Ein junger Deutscher ist während seines Urlaubs auf Mallorca durch einen Sturz von einem Balkon ums Leben gekommen. Der 23-Jährige sei am Montagabend von einem Balkon im 12. Stockwerk eines Hotels in Playa de Palma gestürzt, sagte eine Sprecherin der Polizei der Balearen am Dienstag. Die Ursache sei unklar - möglicherweise habe der Mann unter Drogeneinfluss gestanden. Eine Autopsie solle dies klären.

