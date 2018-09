Berlin (AFP) Die FDP hat in der Debatte über einen "Spurwechsel" abgelehnter Asylbewerber in die Arbeitsmigration eine Stichtagsregelung vorgeschlagen. "Wenn wir jetzt ein neues, sortiertes Einwanderungsrecht schaffen, das klar steuert und ordnet, müssen wir - zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt - denen, die dieses Recht noch nicht nutzen konnten, meines Erachtens die Möglichkeit geben, die Spur zu wechseln", sagte FDP-Generalsekretärin Nicola Beer am Dienstag dem Bayerischen Rundfunk.

