Alexandria (AFP) Im Prozess gegen den Ex-Wahlkampfchef von US-Präsident Donald Trump haben die Geschworenen ihre Beratungen über ein Urteil am Dienstag fortgesetzt. Es war der vierte Tag der Beratungen der zwölfköpfigen Jury in dem Verfahren wegen Banken- und Steuerbetrugs gegen den 69-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft hatte Manafort zum Abschluss des Verfahrens den Aufbau eines "Lügengespinsts" vorgeworfen, um Millioneneinnahmen aus seiner Beratertätigkeit für russlandfreundliche Politiker in der Ukraine zwischen 2005 und 2014 zu verbergen - darunter der 2014 gestürzte Staatschef Viktor Janukowitsch.

