Berlin (AFP) Ein Mann aus Berlin wird verdächtigt, seine Nachbarin getötet und ihre Leiche auf einem Feldweg in Thüringen abgelegt zu haben. Die stark verweste und teilweise vergrabene Leiche der 49-Jährigen sei Anfang Juli an der Autobahn 9 bei Lindau entdeckt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Berlin am Dienstag mit. Nach der Identifizierung über Zahnimplantate sei ihr Nachbar unter Verdacht geraten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.