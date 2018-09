Frankenthal (AFP) Auf einer Mülldeponie bei Frankenthal in der Pfalz ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen. Auf dem Gelände der Deponie in Heßheim brachen am Dienstagmorgen zwei Menschen bewusstlos zusammen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Einer der beiden starb demnach kurz darauf, der andere kam ins Krankenhaus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.