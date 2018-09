Alexandria (AFP) Der Ex-Wahlkampfchef von US-Präsident Donald Trump, Paul Manafort, ist wegen Steuer- und Bankenbetrugs schuldig gesprochen worden. Die Geschworenen in dem Prozess in Alexandria gaben am Dienstag ihre Entscheidung zu insgesamt acht der 18 Anklagepunkte gegen Manafort bekannt. In den übrigen zehn Anklagepunkten erzielten sie keine Einigkeit. Es handelt sich um die erste Verurteilung im Zuge der Untersuchungen des US-Sonderermittlers in der Russlandaffäre, Robert Mueller.

