Berlin (AFP) Ein Böschungsbrand in Hessen hat am Mittwochabend vorübergehend den Bahnverkehr behindert. Der Brand auf der Strecke zwischen Flieden und Neuhof in der Nähe von Fulda sei gegen 18.00 Uhr ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn in Berlin der Nachrichtenagentur AFP. Daher sei der Fernverkehr auf der Strecke zwischen Frankfurt am Main und Fulda umgeleitet worden. Auch der Regionalverkehr habe auf der Strecke nicht verkehren könne.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.