Frankenthal (AFP) Bei dem tödlichen Unfall auf einer Mülldeponie in Heßheim in Rheinland-Pfalz sind nach ersten Erkenntnissen Blausäure sowie Schwefelwasserstoff freigesetzt worden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Ludwigshafen und Frankenthal unter Berufung auf erste Schnelltests mit. Weitere Untersuchungen würden folgen. Bei dem Unfall bei einer Entsorgungsfirma war am Dienstag ein 43-jähriger gestorben, ein 30-Jähriger wurde verletzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.