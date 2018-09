Kassel (AFP) Bomben- und Gewaltdrohungen haben am Mittwochmorgen den Unterricht an zwei Schulen in Hessen gestört. Eine Schule in Kassel sowie ein Schulzentrum in Korbach seien nach Eingang der Drohungen per Telefon und E-Mail abgesperrt sowie vorübergehend geräumt worden, teilte die Polizei in beiden Städten mit. Nach einer Überprüfung begann der Unterricht dort zwei- bis dreistündigen Verspätungen.

