Lissabon (AFP) Portugiesische Rettungskräfte haben am Mittwoch fieberhaft nach einem britischen Urlauber gesucht, der aus einem Schlauchboot in einen See gefallen ist. Rund 60 Retter auf sechs Booten hielten nach Behördenangaben auf dem Stausee am Santa Clara-Damm nach dem 29-Jährigen im Süden Ausschau. Der Mann war laut Feuerwehr und Polizei bereits am Montag als vermisst gemeldet worden.

