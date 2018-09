Berlin (AFP) In der Debatte um jüngere Hartz-IV-Empfänger ist Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) "grundsätzlich offen" gegenüber einer Abschaffung von verschärften Sanktionen. Es gehe darum, dass die speziellen Sanktionen für Jüngere, die "viel schneller und viel schärfer greifen", bei unter 25-Jährigen nicht mehr gelten sollten, sagte eine Sprecherin des Bundesarbeitsministeriums am Mittwoch in Berlin.

