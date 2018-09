Los Angeles (AFP) Los Angeles zahlt der Familie eines von der Polizei erschossenen Obdachlosen knapp zwei Millionen Dollar. Der Stadtrat billigte am Dienstag mit großer Mehrheit eine im Mai erzielte Einigung mit den Angehörigen über eine Entschädigungszahlung in Höhe von 1,95 Millionen Dollar (1,7 Millionen Euro). Der 43-jährige Kameruner war Anfang März 2015 vor seinem Zelt an einem sozialen Brennpunkt der Stadt von Polizisten getötet worden.

