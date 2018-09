Warschau (AFP) Polen treibt trotz anhaltender Bedenken der Europäischen Union die Neubesetzungen am Obersten Gericht voran. Der für die Nominierungen zuständige Landesrichterrat kündigte am Mittwoch in Warschau an, die Auswahlverfahren für die Kandidaten zu beschleunigen. "Wir beschleunigen so schnell wie wir können", sagte der Vorsitzende des Gremiums, Leszek Mazur.

