Breitenau (AFP) In Sachsen hat die Bundespolizei einen mutmaßlichen Schleuser aus der Slowakei gestoppt, der in seinem Kleintransporter 26 Vietnamesen ohne gültige Papiere transportierte. Die Beamten wollten das ihnen verdächtig erscheinende Fahrzeug am Dienstagabend auf einem Parkplatz der Bundesautobahn 17 kontrollieren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 22-jährige Fahrer ignorierte die Anweisungen und fuhr mit hoher Geschwindigkeit weiter.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.