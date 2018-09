Berlin (AFP) Reporter ohne Grenzen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) aufgerufen, bei ihrem Besuch in Aserbaidschan die Freilassung inhaftierter Journalisten zu fordern. Bei ihrem Treffen mit Präsident Ilham Alijew in Baku am Samstag solle die Bundeskanzlerin "die Missachtung der Pressefreiheit" ansprechen und die Freilassung der Medienvertreter verlangen, erklärte die Organisation (ROG) am Mittwoch in Berlin. Nach ihren Angaben sitzen in der Kaukasusrepublik acht Journalisten und zwei Blogger wegen ihrer Arbeit im Gefängnis.

