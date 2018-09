Washington (AFP) US-Präsident Donald Trump hat nach den Enthüllungen seines Ex-Anwalts eigene Rechtsverstöße bestritten. Die Schweigegeldzahlungen an zwei Frauen im Wahlkampf 2016 stellten "nicht einmal" einen Verstoß gegen die Richtlinien zur Wahlkampffinanzierung dar, sagte Trump am Mittwoch in einem Interview mit dem TV-Sender Fox News. Die Gelder seien "nicht von der Kampagne gekommen, sie kamen von mir, und ich habe bereits darüber getweetet".

