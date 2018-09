Berlin (AFP) Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt (CDU), hat seine Kritik an dem Vorschlag von SPD-Chefin Andrea Nahles zu Hilfen für die Türkei bekräftigt. "Wir haben ein starkes Interesse daran, dass die Türkei auch wirtschaftlich zu Stabilität zurückfindet", sagte Hardt am Mittwoch in Berlin. Aber solange die Regierung in Ankara nicht durch einen Kurswechsel selbst das Vertrauen in die Zukunft des Landes stärke, "wären Finanzhilfen für die Türkei vergeudet".

