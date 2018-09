Jerusalem (AFP) Die USA streben nach Angaben von Sicherheitsberater John Bolton keinen Regierungswechsel im Iran an. Ein solcher Wechsel entspreche nicht der US-Politik, "was wir aber wollen, ist eine deutliche Veränderung im Verhalten des Regimes", sagte Bolton am Mittwoch in Jerusalem. Israels Angriffe auf iranische Militärziele in Syrien seien ein "legitimer Akt der Selbstverteidigung", fügte der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump hinzu.

