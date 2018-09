Grassau (AFP) Auf einem Schwimmtier ist ein zweijähriger Junge rund eine Stunde lang unbeaufsichtigt im Chiemsee getrieben. Das unablässig weinende Kind wurde von Badegästen des Strandbads Übersee wohlbehalten an Land gezogen, wie die Polizei am Mittwoch in Grassau mitteilte. Zuvor war der Junge bereits rund 70 Meter auf das Wasser hinaus getrieben.

