Hamburg (AFP) Nach Verzögerungen durch juristische Auseinandersetzungen soll in den kommenden Tagen mit ersten Arbeiten zur Elbvertiefung begonnen werden. Das teilte der Hamburger Senat am Donnerstag nach Vorlage entsprechender Ergänzungen zu Planfeststellungsbeschlüssen durch die zuständigen Bundes- und Landesbehörden mit. Diese waren vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig im vergangenen Jahr gefordert worden, als es einer Klage von Umweltverbänden teilweise stattgab.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.