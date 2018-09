Berlin (AFP) In der Debatte um Kirchenasyl hat die Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Asyl in der Kirche Kritik am Verhalten beteiligter Kirchengemeinden zurückgewiesen. Die BAG kritisierte zudem eine neue, härtere Linie der Behörden im Umgang mit den von ihnen betreuten Flüchtlingen. "Das zentrale Anliegen von Kirchenasyl ist der Schutz von Menschenrechten", dabei gehe es um "besondere Härtefälle", erklärte die Leiterin der BAG, Pastorin Dietlind Jochims, am Donnerstag in Berlin.

