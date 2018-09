Berlin (AFP) Ausländische Studenten und Forscher müssen je nach Herkunftsland teils jahrelang auf ein Visum für die Einreise nach Deutschland warten. Darauf wies der Grünen-Bildungspolitiker Kai Gehring am Donnerstag in Berlin hin. Demnach kann allein die Wartezeit auf den ersten Termin in der zuständigen deutschen Auslandsvertretung im Extremfall mehr als zwei Jahre dauern.

