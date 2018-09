Berlin (AFP) Mit dem Umstrukturierungsplan bei Siemens könnten einem Bericht zufolge bis zu 20.000 Arbeitsplätze überflüssig werden. Das berichtete das monatlich erscheinende "Manager Magazin" am Donnerstag vorab aus seiner neuen Ausgabe. Demnach äußerte sich Siemens-Chef Joe Kaeser bereits Anfang August in einzelnen Gesprächen mit Investoren zu den Plänen. Der mögliche Jobabbau bezieht sich demnach auf "zentrale Funktionen weltweit", nicht auf Mitarbeiter in den Werken.

